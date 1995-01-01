Премиальная металлическая рамка для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально. Дизайн рамки в форме двух сердец хорошо подходит для романтических или семейных фотографий.

Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.