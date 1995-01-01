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Фоторамка Fotografia 10x15 см, белая (FFM-5151)

  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
  • 10x15 см, белая (FFM-5151)
Код товара:УТ-00032619
Артикул:FFM - 5151

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Премиальная металлическая рамка для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально. Дизайн рамки в форме двух сердец хорошо подходит для романтических или семейных фотографий.

Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.