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Фоторамка Fotografia 10x15 см, голубая (FFM-5091)

  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
  • 10x15 см, голубая (FFM-5091)
Код товара:УТ-00032614
Артикул:FFM - 5091

Товар не найден

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Описание
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Описание

Металлическая фоторамка в тонком багете c глянцевой серебристой поверхностью и вставкой «под камень» (серо-голубая полированная поверхность в крапинку). Подходит для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Интересный дизайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.

Фотографии устанавливаются очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Данная рамка подходит как для горизонтального, так и для вертикального размещения.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.