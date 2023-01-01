Фоторамка Fotografia 10x15 см, паспарту 9х13 см, золотая (FFM-5041)
Код товара : УТ-00032597
Артикул : FFM - 5041
450 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Золотистый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Премиальная металлическая рамка для фотографий формата 10х15 см (или 9х13 см с паспарту). Поверхность багета глянцевая, зеркальная, стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально.
Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.
Дизайн фоторамки универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке формата 10х15 см можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.