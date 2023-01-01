Фоторамка Fotografia 10x15 см, FFM-5031
Код товара : УТ-00032589
Артикул : FFM - 5031
29%
450 ₽
320 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Металлическая фоторамка серебряного цвета, предназначена для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность.
Страна-производитель: Китай