Рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет отсутствует, вставка крепится к заднику с помощью нескольких небольших металлических клипс. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм), задник из плотного листа оргалита (2.5 мм). Ножка не предусмотрена, рамка вещается на настенный крючок, гвоздик или леску: как вертикально, так и горизонтально.

Пружинные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и потяните, чтобы отсоединить стекло, нажмите снова, чтобы они защелкнулись обратно.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке формата 10х15 см можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.