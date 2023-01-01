Фоторамка Fotografia 10x15 см, алюминий, черная (FFAL-9101)
Код товара : УТ-00036716
Артикул : FFAL - 9101
760 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см или 7х10 см (с паспарту). Багет выполнен из алюминиевого профиля шириной 30 мм и толщиной 16 мм. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке, а также прорезь в зажимных креплениях для подвеса на крючок или гвоздик. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.
Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение сторон багета выполнено с помощью металлических уголков, закрепленных на винтах. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов.
Дизайн фоторамки универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке формата 10х15 см можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.