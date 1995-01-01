Рамка для фотографий формата 10х15 см или 7х10 см (с паспарту). Багет выполнен из алюминиевого профиля шириной 30 мм и толщиной 16 мм. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке, а также прорезь в зажимных креплениях для подвеса на крючок или гвоздик. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение сторон багета выполнено с помощью металлических уголков, закрепленных на винтах. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов.

Дизайн фоторамки универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке формата 10х15 см можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.