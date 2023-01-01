Описание

Рамка для фотографий формата 10х15 см или 7х10 см (с паспарту). Багет выполнен из тонкого алюминиевого профиля шириной 9 мм и толщиной 14 мм. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке, а также прорезь в зажимных креплениях для подвеса на крючок или гвоздик. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке формата 10х15 см можно разместить детские рисунки, открытки и так далее.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.