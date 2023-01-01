Фотоальбом Fotografia 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, белый, FA-EBBM500-862
Код товара : УТ-00053158
Артикул : FA-EBBM500 - 862
3 600 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с кармашками для хранения 500 фотографий 10х15 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей, в оконце на лицевой стороне обложки можно поставить ваши личные фотографии. Черные бумажные страницы скреплены методом книжного переплета, по 5 фотографии на странице: 3 горизонтально, 2 вертикально.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.