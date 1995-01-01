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Фотоальбом Fotografia 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861

  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
  • 10x15 см 500 фото, «Классика» с окошком, бордовый, FA-EBBM500-861
Код товара:УТ-00053157
Артикул:FA-EBBM500 - 861

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для хранения 500 фотографий 10х15 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей, в оконце на лицевой стороне обложки можно поставить ваши личные фотографии. Черные бумажные страницы скреплены методом книжного переплета, по 5 фотографии на странице: 3 горизонтально, 2 вертикально.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.