Фотоальбом Fotografia 10x15 см 400 фото, «Классика» с окошком, фиолетовый
Код товара : УТ-00033304
Артикул : FA-EBBM400 - 849
2 990 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с кармашками для хранения 400 фотографий 10х15 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей, в окошко на лицевой стороне можно поставить вашу личную фотографию или рисунок. Белые бумажные страницы скреплены методом книжного переплета. Фотографии располагаются по 5 на странице: 3 горизонтально, 2 вертикально.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.