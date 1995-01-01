Альбом с кармашками для хранения 400 фотографий 10х15 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей, в окошко на лицевой стороне можно поставить вашу личную фотографию или рисунок. Белые бумажные страницы скреплены методом книжного переплета. Фотографии располагаются по 5 на странице: 3 горизонтально, 2 вертикально.​

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.