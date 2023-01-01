Фотоальбом Fotografia 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Отдых», FA-EBBM300-815
Код товара : УТ-00021830
Артикул : FA-EBBM300 - 815
1 990 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
300 фото
Описание
Альбом с кармашками для хранения 300 фотографий 10х15 см. Классический, универсальный дизайн с растительным орнаментом. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей, в оконце на лицевой стороне обложки можно поставить вашу личную фотографию. Белые бумажные страницы с местами для подписи скреплены методом книжного переплета, по 3 фотографии на странице.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.