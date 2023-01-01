Фотоальбом Fotografia 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-810
Код товара : УТ-00021828
Артикул : FA-EBBM300 - 810
1 990 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 300 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 3 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из искусственной кожи с 3 окошками для ваших личных фотографий или рисунков. Классический, универсальный дизайн подходит для снимков любой тематики.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.