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Фотоальбом Fotografia 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809

  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
  • 10x15 см 300 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM300-809
Код товара:УТ-00021827
Артикул:FA-EBBM300 - 809

Товар не найден

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Описание
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Описание

Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 300 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 3 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из искусственной кожи с 3 окошками для ваших личных фотографий или рисунков. Классический, универсальный дизайн подходит для снимков любой тематики.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.