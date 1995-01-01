Фотоальбом Fotografia 10x15 см 300 фото, «Классика», зеленый, FA-EBBM300 - 844
Код товара:УТ-00033292
Артикул:FA-EBBM300 - 844
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий300 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома22 х 32 см
Количество листов / страниц50 листов / 100 стр
Крепление фотографийКармашки
Крепление страницКнижный переплет
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 300 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 3 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из искусственной кожи, корешок украшен золотым тиснением. Классический, универсальный дизайн подходит для снимков любой тематики.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.