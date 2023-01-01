Описание

Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 300 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 3 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из искусственной кожи с оконцем для вашей личной фотографии или рисунка. Классический, универсальный дизайн подходит для снимков любой тематики.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.