Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, «Классика», красный, FA-VBBM200-502
Код товара : УТ-00021679
Артикул : FA-VBBM200 - 502
1 390 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
200 фото
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 200 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. В таком фотоальбоме можно легко разместить все фотографии, подходящие по размеру формата кармашка. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 2 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из винила.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.