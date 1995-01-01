Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, «Классика», белый, FA-VBBM200 - 505
Код товара:УТ-00053153
Артикул:FA-VBBM200 - 505
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Альбом с кармашками для хранения 200 фотографий 10х15 см. Классический, строгий дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Снимки размещаются по 2 на странице, рядом есть место для подписи. Обложка альбома твердая, из искусственной кожи (винил), белые бумажные страницы закреплены с помощью книжного переплета.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.