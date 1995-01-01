Альбом с кармашками для хранения 200 фотографий 10х15 см. Отлично подходит для семейных фотографий.​ В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей, белые бумажные страницы с местами для подписи скреплены методом книжного переплета, по 2 фотографии на странице.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.