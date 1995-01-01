Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, «Путешествие», книжный переплет, FA-BBM200-410
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Характеристики
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 200 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. В таком фотоальбоме можно легко разместить все фотографии, подходящие по размеру формата кармашка. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 2 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из ламинированного картона.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.