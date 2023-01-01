Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, книжный переплет, «Путешествие», FA-BBM200-405
Код товара : УТ-00031021
Артикул : FA-BBM200 - 405
1 290 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Путешествие
Количество фотографий
200 фото
Описание
Альбом с кармашками для хранения 200 фотографий 10х15 см. Хорошо подходит для снимков из отпуска или путешествия. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Снимки размещаются по 2 на странице, рядом есть место для подписи. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, белые бумажные страницы закреплены с помощью книжного переплета.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.