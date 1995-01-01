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Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340

  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-BBM200-340
Код товара:УТ-00031018
Артикул:FA-BBM200 - 340

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для хранения 200 фотографий 10х15 см. Дизайн подходит для свадебных фото, снимков из медового месяца и так далее. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Снимки размещаются по 2 на странице, рядом есть место для подписи. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, белые бумажные страницы закреплены с помощью книжного переплета.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.