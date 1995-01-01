Детский альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 200 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. В таком фотоальбоме можно легко разместить все фотографии, подходящие по размеру формата кармашка. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 2 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из ламинированного картона.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.

Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.

Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.