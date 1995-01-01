Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200 - 357
Код товара:УТ-00054112
Артикул:FA-PP200 - 357
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницклеевой переплёт
Описание
Альбом с кармашками для хранения 200 фотографий 10х15 см. Универсальный дизайн, хорошо подходит для семейных фото. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.