Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, «Романтика», FA-PP200-340
Код товара:УТ-00030926
Артикул:FA-PP200 - 340
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаСвадебный/Романтика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 200 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Места для подписи отсутствуют. В таком фотоальбоме можно легко разместить все фотографии, подходящие по размеру формата кармашка. Картонная обложка, материал страниц - полиэтилен.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.