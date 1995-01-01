Альбом с кармашками для хранения 200 фотографий 10х15 см. Дизайн в романтической тематике: для свадебных фото, снимков из медового месяца и тому подобных фотографий. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы. Все альбомы надежно упаковываются нашими специалистами, чтобы вы получили их в самом лучшем виде.