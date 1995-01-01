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Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309

  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
  • 10x15 см 200 фото, «Цветы», FA-PP200-309
Код товара:УТ-00021659
Артикул:FA-PP200 - 309

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для хранения 200 фотографий 10х15 см. Универсальный дизайн, хорошо подходит для семейных фото. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.