Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, «Классика», красный, FA-EBBM200 - 845
Код товара:УТ-00033295
Артикул:FA-EBBM200 - 845
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома22 х 22 см
Количество листов / страниц50 листов / 100 стр
Крепление фотографийКармашки
Крепление страницКнижный переплет
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 200 фотографий 10х15 см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 3 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из искусственной кожи. Цвет альбома - бордовый.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.