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Фотоальбом Fotografia 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413

  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
  • 10x15 см 100 фото, «Пейзаж», FA-PP100 - 413
Код товара:УТ-00038304
Артикул:FA-PP100 - 413

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 10х15см. Дизайн хорошо подходит для фотографий из отпуска или путешествия. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.