Фотоальбом Fotografia 10x15 см, 100 фото, "Цветы", FA-PP100-346
Код товара:УТ-00038297
Артикул:FA-PP100 - 346
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 10х15см. Дизайн с цветочными узорами хорошо подходит для семейных фотографий. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.