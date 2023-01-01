Фотоальбом Fotografia 10x15 см 100 фото, детский, FA-PP100 - 229
Код товара : УТ-00054106
Артикул : FA-PP100 - 229
350 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 10х15см. Дизайн хорошо подходит для фотографий первых дней жизни ребенка, его первых шагов, первого дня рождения и так далее. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.