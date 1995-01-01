Фотоальбом Fotografia 10x15 см 100 фото, детский (FA-PP100-203)
Код товара:УТ-00021626
Артикул:FA-PP100 - 203
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДетский
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Детский альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Места для подписи отсутствуют. Картонная обложка, материал страниц - полиэтилен.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.