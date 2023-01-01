Фотоальбом Fotografia 10x15 см 100 фото, «Морской пейзаж», FA-PP100-124
Код товара : УТ-00038303
Артикул : FA-PP100 - 124
350 ₽
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Гарантия 2 недели
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Путешествие
Количество фотографий
100 фото
Описание
Альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 10х15 см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Места для подписи отсутствуют. Картонная обложка, материал страниц - полиэтилен.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.