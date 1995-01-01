Премиальная объемная рамка для фотографий. Максимальный размер фото: 10х10 см, с использованием эффекта паспарту 6.3х6.3 см. Черный глянцевый багет из металла. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник также выполнен из стекла: получается прозрачное паспарту и эффект, как будто фотография висит в воздухе. Рамка может располагаться на столе, полке или любой другой ровной поверхности. Интересный д изайн хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.