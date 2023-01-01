Фоторамка Fotografia 10x10 см, металл и стекло, черная (FFM-5400)
Код товара : УТ-00032624
Артикул : FFM - 5400
830 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
10х10 см
Описание
Премиальная объемная рамка для фотографий. Максимальный размер фото: 10х10 см, с использованием эффекта паспарту 6.3х6.3 см. Черный глянцевый багет из металла. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник также выполнен из стекла: получается прозрачное паспарту и эффект, как будто фотография висит в воздухе. Рамка может располагаться на столе, полке или любой другой ровной поверхности. Интересный дизайн хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.
Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.