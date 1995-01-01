Альбом с кармашками для хранения 500 фотографий 10х15 см. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей. Черные бумажные страницы скреплены методом книжного переплета, по 5 фотографии на странице: 3 горизонтально, 2 вертикально.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.