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Фотоальбом Fotografia 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870

  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
  • 10x15 см 500 фото, серый, FA-EPP500 - 870
Код товара:УТ-00082229
Артикул:FA-EPP500 - 870

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для хранения 500 фотографий 10х15 см. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей. Черные бумажные страницы скреплены методом книжного переплета, по 5 фотографии на странице: 3 горизонтально, 2 вертикально.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.