Фотоальбом Fotografia 10x15 см 500 фото, синий, FA-EPP500 - 868
Код товара:УТ-00082228
Артикул:FA-EPP500 - 868
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий500 фото
Материал обложкиЭкокожа
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Альбом с кармашками для хранения 500 фотографий 10х15 см. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей. Черные бумажные страницы скреплены методом книжного переплета, по 5 фотографии на странице: 3 горизонтально, 2 вертикально.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.