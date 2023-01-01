Фоторамка Fotografia «Домик», 1 фото 10х15 см, FFC - 1047
Код товара : УТ-00035043
Артикул : FFC - 1047*
290 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка для одной фотографии 10х15 см, выполненная в виде домика с трубой. Сзади имеется ножка-подставка для размещения на столе или полке, настенное крепление у этой модели не предусмотрено. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).
Дизайн хорошо подходит для детских и семейных снимков.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.