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Фотоальбом Полином 20 магнитных листов 23х28 см Орхидея

Код товара:УТ-00070734
Артикул:FA 20М.003-2

Товар не найден

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Описание
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Описание

Стильный и красочный фотоальбом на внутренней спирали вмещает в себя 20 листов (40 клеевых страниц) размером 23*28 см. Снимок кладется, на страницу альбома и накрывается пленкой. Благодаря свойствам пленки фотография надежно фиксируется на листе.