Фотоальбом Полином 20 магнитных листов 23х28 см Орхидея
Код товара:УТ-00070734
Артикул:FA 20М.003-2
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаМагнитный
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницМагнитные листы
ТематикаДругое
Количество листов / страниц20 листов / 40 клеевых страниц
Крепление фотографий
Крепление страницСпираль
Описание
Стильный и красочный фотоальбом на внутренней спирали вмещает в себя 20 листов (40 клеевых страниц) размером 23*28 см. Снимок кладется, на страницу альбома и накрывается пленкой. Благодаря свойствам пленки фотография надежно фиксируется на листе.