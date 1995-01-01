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Фотоальбом Полином 20 магнитных листов 23х28 см Орхидея



Код товара: УТ-00070734 Артикул: FA 20М.003-2 Код товара: УТ-00070734 Артикул: FA 20М.003-2 Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Другое Количество листов / страниц 20 листов / 40 клеевых страниц Крепление фотографий Крепление страниц Спираль Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Другое Количество листов / страниц 20 листов / 40 клеевых страниц Крепление фотографий Крепление страниц Спираль Описание Стильный и красочный фотоальбом на внутренней спирали вмещает в себя 20 листов (40 клеевых страниц) размером 23*28 см. Снимок кладется, на страницу альбома и накрывается пленкой. Благодаря свойствам пленки фотография надежно фиксируется на листе. Видео Наш обзор

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