Стильный и красочный фотоальбом на внутренней спирали вмещает в себя 20 листов (40 клеевых страниц) размером 23*28 см. Снимок кладется, на страницу альбома и накрывается пленкой. Благодаря свойствам пленки фотография надежно фиксируется на листе.