Фотоальбом Полином 20 магнитных листов 23х28 см Орхидея
Код товара : УТ-00070734
Артикул : FA 20М.003-2
690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Фотоклей
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Стильный и красочный фотоальбом на внутренней спирали вмещает в себя 20 листов (40 клеевых страниц) размером 23*28 см. Снимок кладется, на страницу альбома и накрывается пленкой. Благодаря свойствам пленки фотография надежно фиксируется на листе.