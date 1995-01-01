«ФОМАПАН R» это черно-белая панхроматическая сенсибилизированная пленка, предназначенная для изготовления черно-белых диапозитивов или для съемки кинокамерой. Пленка отличается очень хорошим разрешением нежных оттенков серого цвета в области высокого света и в области оттенков. В области нормальных экспозиций линейная часть сенсиметрической характеристики проявляет крутизну 1,1. Спектральная сенсибилизация «Фомапан R» выбрана таким образом, чтобы при экспозиции при дневном свете пленка правильно переводила цветовые тона в серую гамму и одновременно при экспозиции при искусственном свете полностью использовалась чувствительность пленки. Благодаря очень эффективному противоореольному слою, размещенному между основой и эмульсионным слоем, пленка отличается очень хорошей разроешающей способностью и высокой степенью остроты. Противоореольный слой во время обработки обесцветится.

Обратите внимание, пленка проявляется по процессу R-100 (подробно описан в инструкции).