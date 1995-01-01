Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы в белом цвете.Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу. Внутри фотоальбома, как и у всех фотоальбомов Tezoro – классический блок. Между страницами проложены вкладки из пергамина (кальки), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Сделано в Италии.