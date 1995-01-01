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Фотоальбом Florentia «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц (уцененный)

  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
  • «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
Код товара:УТ-00087391
Артикул:B88 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы в белом цвете.Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу. Внутри фотоальбома, как и у всех фотоальбомов Tezoro – классический блок. Между страницами проложены вкладки из пергамина (кальки), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Сделано в Италии.