Описание

FeiyuTech Vimble VB4SE – модель трехосевого стабилизатора для смартфонов, представленная в конце 2023 года. От предыдущей версии (Vimble 3) отличается улучшенными алгоритмами стабилизации и усовершенствованной эргономикой: в частности, стабилизатор стал компактнее в сложенном положении, а сбоку на рукоятке у него появилось колесо, которое можно использовать для фокусировки, зуммирования или поворота / наклона телефона. Как и у предыдущего поколения, FeiyuTech выпускает 2 версии стабилизатора: VB4 и VB4SE. Основное отличие: у VB4 есть встроенный телескопический монопод, который выдвигается на дополнительные 22 см, что удобно для съемки селфи, а также съемки с высокого или низкого ракурса. У VB4SE монопода нет, но зато больше емкость аккумулятора и ниже цена.

Модель обладает зажимом с широкими губками: большинство телефонов можно использовать, не вынимая их из чехла (максимальная толщина: 12.5 мм). Максимальная нагрузка составляет 260 г, поэтому телефоны можно использовать вместе с аксессуарами: с клетками, объективами для смартфона и так далее. В сложенном положении стабилизатор очень компактный, легко помещается в небольшую сумочку или карман куртки. В основании рукоятки предусмотрено штативное гнездо 1/4", благодаря которому можно присоединить мини-треногу (идет в комплекте), штатив, монопод или другой держатель.

FeiyuTech VB4SE может работать как со стандартным приложением «Камера» вашего телефона (соединяется напрямую по Bluetooth), так и с собственным приложением Feiyu ON. Второй вариант позволяет использовать расширенные возможности: слежение за выбранным объектом, распознавание лиц (с последующим слежением), управление жестами, создание панорам из нескольких снимков, съемка тайм-лапс видео и так далее.

Аккумулятор встроенный, заряжается через USB-C порт приблизительно за 3.5 часа. Емкости батареи хватает на 9 часов работы в статичном положении, при съемке в движении вы можете рассчитывать приблизительно на 3-3.5 часа работы без подзарядки.

Особенностью 4 поколения Vimble является магнитное крепление для аксессуаров: светодиодной лампы подсветки или AI модуля слежения (эти аксессуары не входят в стандартную комплектацию).

В целом, FeiyuTech VB4SE – это недорогой стабилизатор, который обладает практически всеми функциями, которые обычно требуются от подобных устройств.

Характеристики

Ширина телефона: от 49 до 88 мм

Толщина телефона: до 12.5 мм

Вес телефона: до 260 г

Соединение: Bluetooth 5.0

Размеры в сложенном состоянии: 159.5 х 52.8 х 98.5 мм

Размеры в раскрытом состоянии: 282.5 х 124.7 х 53.5 мм

Вес: 315 г

Рабочая температура: от -10° до +45° С

Контролируемый диапазон наклона: -20° ~ 35°

Контролируемый диапазон крена: +/- 60°

Контролируемый диапазон поворота: от -80° ~ +185°

Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 1300 мАч, до 9 часов использования

Материал корпуса: нейлон, усиленный стекловолокном

Комплектация