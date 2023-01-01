Фотозонт Falcon Eyes UR-48S, серебристый, 90 см
Код товара : УТ-00044045
Артикул : 13198
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Благодаря небольшой цене и легкой складной конструкции фотозонты остаются популярным инструментом многих фотографов. Они освещают большие площади, что хорошо подходит, например, для групповых портретов.
- Диаметр зонта: 90 см
- Глубина зонта: 27 см
- Длина штока: 63,5 см