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Фотозонт Falcon Eyes UR-48S, серебристый, 90 см

  • UR-48S, серебристый, 90 см
  • UR-48S, серебристый, 90 см
  • UR-48S, серебристый, 90 см
  • UR-48S, серебристый, 90 см
  • UR-48S, серебристый, 90 см
  • UR-48S, серебристый, 90 см
  • UR-48S, серебристый, 90 см
Код товара:УТ-00044045
Артикул:13198

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Благодаря небольшой цене и легкой складной конструкции фотозонты остаются популярным инструментом многих фотографов. Они освещают большие площади, что хорошо подходит, например, для групповых портретов.

  • Диаметр зонта: 90 см
  • Глубина зонта: 27 см
  • Длина штока: 63,5 см