Описание

Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Благодаря небольшой цене и легкой складной конструкции фотозонты остаются популярным инструментом многих фотографов. Они освещают большие площади, что хорошо подходит, например, для групповых портретов.