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Зонт Falcon Eyes UR-32S, серебристый отражающий, 70 см

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075022 Артикул : 14574

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Серебристый зонт, диаметр 70 см. Серебристая отражающая поверхность формирует контрастное освещение большой площади. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью. Задать вопрос 810 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Falcon Eyes UR-32S – серебристый зонт, диаметр 70 см. Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью. Характеристики: Цвет: серебристый

серебристый Диаметр зонта: 70 см

Глубина зонта: 17 см

17 см Длина штока: 49 см

49 см Материал зонта: полиэстер

полиэстер Материал спиц: стекловолокно

стекловолокно Чехол в комплекте

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