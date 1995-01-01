Зонт Falcon Eyes UR-32S, серебристый отражающий, 70 см
Код товара : УТ-00075022
Артикул : 14574
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Falcon Eyes UR-32S – серебристый зонт, диаметр 70 см. Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями.
Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Характеристики:
- Цвет: серебристый
- Диаметр зонта: 70 см
- Глубина зонта: 17 см
- Длина штока: 49 см
- Материал зонта: полиэстер
- Материал спиц: стекловолокно
- Чехол в комплекте