Гибкий держатель Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см
Код товара : УТ-00023614
Артикул : 15119
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.800
Описание
Гибкая стальная штанга длиной 55 см с двумя зажимами: пружинный зажим (клипса) шириной 75 мм с шириной захвата до 45 мм и винтовой зажим (струбцина) с шириной захвата 35 мм. Максимальная нагрузка 1 кг. Может использоваться для крепления различных аксессуаров, таких как отражатели, флаги, пластиковые фоны, легкие осветители и так далее.
Вес: 480 г
Материалы: сталь, резина, пластик.