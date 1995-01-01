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Гибкий держатель Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см

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Код товара: УТ-00023614 Артикул: 15119 Код товара: УТ-00023614 Артикул: 15119 Тип держателя Гибкий Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Гибкий Описание Гибкая стальная штанга длиной 55 см с двумя зажимами: пружинный зажим (клипса) шириной 75 мм с шириной захвата до 45 мм и винтовой зажим (струбцина) с шириной захвата 35 мм. Максимальная нагрузка 1 кг. Может использоваться для крепления различных аксессуаров, таких как отражатели, флаги, пластиковые фоны, легкие осветители и так далее. Вес: 480 г

Материалы: сталь, резина, пластик. Видео Наш обзор

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