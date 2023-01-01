Гибкая стальная штанга длиной 55 см с двумя зажимами: пружинный зажим (клипса) шириной 75 мм с шириной захвата до 45 мм и винтовой зажим (струбцина) с шириной захвата 35 мм. Максимальная нагрузка 1 кг. Может использоваться для крепления различных аксессуаров, таких как отражатели, флаги, пластиковые фоны, легкие осветители и так далее.