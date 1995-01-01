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Гибкий держатель Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см

  • NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см
  • NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см
  • NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см
  • NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см
  • NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см
Код товара:УТ-00023614
Артикул:15119

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Гибкая стальная штанга длиной 55 см с двумя зажимами: пружинный зажим (клипса) шириной 75 мм с шириной захвата до 45 мм и винтовой зажим (струбцина) с шириной захвата 35 мм. Максимальная нагрузка 1 кг. Может использоваться для крепления различных аксессуаров, таких как отражатели, флаги, пластиковые фоны, легкие осветители и так далее.

Вес: 480 г
Материалы: сталь, резина, пластик.