Гибкий держатель Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL, с зажимом и струбциной, 55 см
Код товара:УТ-00023614
Артикул:15119
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяГибкий
Описание
Гибкая стальная штанга длиной 55 см с двумя зажимами: пружинный зажим (клипса) шириной 75 мм с шириной захвата до 45 мм и винтовой зажим (струбцина) с шириной захвата 35 мм. Максимальная нагрузка 1 кг. Может использоваться для крепления различных аксессуаров, таких как отражатели, флаги, пластиковые фоны, легкие осветители и так далее.
Вес: 480 г
Материалы: сталь, резина, пластик.