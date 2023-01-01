Зажим пружинный Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
Код товара : 00000039738
Артикул : 14545
400 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0,18 кг
Вес (брутто), г
0.180
Описание
Зажим можно использовать для быстрой установки на различные перекладины или плоскости осветительного оборудования, также для крепления фона к перекладине и т. д. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Falcon Eyes SH-17M можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.
- Тип крепления: клипса, винт 1/4"
- Материал: металл / резина
- Цвет: черный
- Вес: 0,18 кг