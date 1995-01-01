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Зажим пружинный Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"

  • SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
  • SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
  • SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
  • SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
  • SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
  • SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
  • SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
Код товара:00000039738
Артикул:14545

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зажим можно использовать для быстрой установки на различные перекладины или плоскости осветительного оборудования, также для крепления фона к перекладине и т. д. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Falcon Eyes SH-17M можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.

  • Тип крепления: клипса, винт 1/4"
  • Материал: металл / резина
  • Цвет: черный
  • Вес: 0,18 кг