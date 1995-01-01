Зажим пружинный Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой, винт 1/4"
Код товара:00000039738
Артикул:14545
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяЗажим
Вес0,18 кг
Описание
Зажим можно использовать для быстрой установки на различные перекладины или плоскости осветительного оборудования, также для крепления фона к перекладине и т. д. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Falcon Eyes SH-17M можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.
- Тип крепления: клипса, винт 1/4"
- Материал: металл / резина
- Цвет: черный
- Вес: 0,18 кг