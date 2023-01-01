Описание

Зажим можно использовать для быстрой установки на различные перекладины или плоскости осветительного оборудования, также для крепления фона к перекладине и т. д. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Falcon Eyes SH-17M можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.