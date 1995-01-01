Держатель для отражателей или складных фонов на пружинной проволоке. Поворотная муфта позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубки диаметром 19, 22, 25 или 28 мм. Муфта обеспечивает надежное крепление и удобное использование (можно регулировать длину плеча штанги для установки груза-противовеса, груз приобретается отдельно).

Длина телескопической штанги от 85 до 197 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 185 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки.

Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.