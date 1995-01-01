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Держатель Falcon Eyes RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см

  • RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см
  • RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см
  • RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см
  • RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см
  • RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см
  • RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см
  • RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см
Код товара:УТ-00035651
Артикул:14543

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель для отражателей или складных фонов на пружинной проволоке. Поворотная муфта позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубки диаметром 19, 22, 25 или 28 мм. Муфта обеспечивает надежное крепление и удобное использование (можно регулировать длину плеча штанги для установки груза-противовеса, груз приобретается отдельно).

Длина телескопической штанги от 85 до 197 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 185 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки.

Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.