Держатель Falcon Eyes RBH-2566 для отражателей и фона, 85-197 см
Код товара:УТ-00035651
Артикул:14543
Товар не найден
Характеристики
Вес900 г
Вес (брутто), кг0.980
Описание
Держатель для отражателей или складных фонов на пружинной проволоке. Поворотная муфта позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубки диаметром 19, 22, 25 или 28 мм. Муфта обеспечивает надежное крепление и удобное использование (можно регулировать длину плеча штанги для установки груза-противовеса, груз приобретается отдельно).
Длина телескопической штанги от 85 до 197 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 185 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки.
Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.