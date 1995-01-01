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Мини-штатив Falcon Eyes МТ-125, до 300 г

  • МТ-125, до 300 г
  • МТ-125, до 300 г
  • МТ-125, до 300 г
  • МТ-125, до 300 г
  • МТ-125, до 300 г
Код товара:УТ-00050584
Артикул:24581

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes MT-125 — это практичный настольный трипод на гибких металлических ножках. Малый вес, компактные размеры, удобство использования и привлекательная цена делают этот штатив популярным среди обладателей небольших любительских камер. MT-125 поместится в любой сумке и всегда будет под рукой.

Гибкие металлические ножки с памятью положения. Резиновые наконечники делают штатив устойчивыми не царапают поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, которая позволяет закрепить штатив на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д. На площадке под камеру находится стандартный винт диаметром 1/4 дюйма.