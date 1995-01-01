Falcon Eyes MT-125 — это практичный настольный трипод на гибких металлических ножках. Малый вес, компактные размеры, удобство использования и привлекательная цена делают этот штатив популярным среди обладателей небольших любительских камер. MT-125 поместится в любой сумке и всегда будет под рукой.

Гибкие металлические ножки с памятью положения. Резиновые наконечники делают штатив устойчивыми не царапают поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, которая позволяет закрепить штатив на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д. На площадке под камеру находится стандартный винт диаметром 1/4 дюйма.