Мини-штатив Falcon Eyes МТ-125, до 300 г
Код товара : УТ-00050584
Артикул : 24581
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет, посадочный винт 1/4"
Максимальная высота
11 см
Физические характеристики
Вес
50 г
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Falcon Eyes MT-125 — это практичный настольный трипод на гибких металлических ножках. Малый вес, компактные размеры, удобство использования и привлекательная цена делают этот штатив популярным среди обладателей небольших любительских камер. MT-125 поместится в любой сумке и всегда будет под рукой.
Гибкие металлические ножки с памятью положения. Резиновые наконечники делают штатив устойчивыми не царапают поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, которая позволяет закрепить штатив на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д. На площадке под камеру находится стандартный винт диаметром 1/4 дюйма.