Мини-штатив Falcon Eyes МТ-125, до 300 г
Код товара:УТ-00050584
Артикул:24581
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см11
Безопасная нагрузка, кг1
Головканет, посадочный винт 1/4"
Количество секций1
Максимальная нагрузка300 г
Максимальная высота11 см
Вес50 г
Размеры120 х 23 х 23 мм
Описание
Falcon Eyes MT-125 — это практичный настольный трипод на гибких металлических ножках. Малый вес, компактные размеры, удобство использования и привлекательная цена делают этот штатив популярным среди обладателей небольших любительских камер. MT-125 поместится в любой сумке и всегда будет под рукой.
Гибкие металлические ножки с памятью положения. Резиновые наконечники делают штатив устойчивыми не царапают поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, которая позволяет закрепить штатив на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д. На площадке под камеру находится стандартный винт диаметром 1/4 дюйма.