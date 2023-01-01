Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO предназначена для переноски и хранения студийных стоек. Внутрь помещаются три стойки, длина в сложенном виде каждой из которых не более 1.2 метра. С учетом реалий эксплуатации, когда сумка с оборудованием бросается при погрузке, допускаются рывки за ремни и прочее неаккуратное обращение, рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг. Тканевые перегородки защищают покрытие стоек от появления царапин, а стенки с уплотнением предотвращают повреждения при ударах.