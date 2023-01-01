Сумка для стоек Falcon Eyes LSB-48 PRO, 120 см
Код товара : УТ-00043388
Артикул : 27624
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.09 кг
Вес (брутто), г
1.200
Материал
100% полиэстер Оксфорд
Описание
Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO предназначена для переноски и хранения студийных стоек. Внутрь помещаются три стойки, длина в сложенном виде каждой из которых не более 1.2 метра. С учетом реалий эксплуатации, когда сумка с оборудованием бросается при погрузке, допускаются рывки за ремни и прочее неаккуратное обращение, рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг. Тканевые перегородки защищают покрытие стоек от появления царапин, а стенки с уплотнением предотвращают повреждения при ударах.
Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала – полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, поэтому сохраняет устойчивость к атмосферным явлениям.