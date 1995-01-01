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Сумка для стоек Falcon Eyes LSB-48 PRO, 120 см

  • LSB-48 PRO, 120 см
  • LSB-48 PRO, 120 см
  • LSB-48 PRO, 120 см
Код товара:УТ-00043388
Артикул:27624

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO предназначена для переноски и хранения студийных стоек. Внутрь помещаются три стойки, длина в сложенном виде каждой из которых не более 1.2 метра. С учетом реалий эксплуатации, когда сумка с оборудованием бросается при погрузке, допускаются рывки за ремни и прочее неаккуратное обращение, рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг. Тканевые перегородки защищают покрытие стоек от появления царапин, а стенки с уплотнением предотвращают повреждения при ударах.

Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала – полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, поэтому сохраняет устойчивость к атмосферным явлениям.