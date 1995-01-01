Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) быстроскладной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Представляет собой конструкцию из отражателя, рассеивателя и L-образного кронштейна. Серебристая отражающая ткань обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени.

В комплект входит металлический кронштейн с шаровой головкой, который позволяет наклонить, повернуть и зафиксировать софтбокс в любом положении. Кольцо кронштейна устанавливается под упругие стенки софтбокса, позволяет прокручивать и регулировать софтбокс по высоте относительно вспышки. Устанавливается на стойку со стандартным креплением (5/8"), вспышка фиксируется в разъеме типа «башмак» поджимным микровинтом.

Софтбокс легко и быстро раскладывается (стенки растянуты на металлических упругих ребрах, рассеиватель крепится на липучку), благодаря чему найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Эффективно используется во всех жанрах (репортаж, портрет, предметная съемка и др.).

Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: большая эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет.

В комплекте