Софтбокс Falcon Eyes EB-060 60х60cm с переходником для накамерных вспышек
Код товара : УТ-00051792
Артикул : 19835
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.2 кг
Размеры товара
60 х 60 см
Описание
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) быстроскладной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Представляет собой конструкцию из отражателя, рассеивателя и L-образного кронштейна. Серебристая отражающая ткань обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени.
В комплект входит металлический кронштейн с шаровой головкой, который позволяет наклонить, повернуть и зафиксировать софтбокс в любом положении. Кольцо кронштейна устанавливается под упругие стенки софтбокса, позволяет прокручивать и регулировать софтбокс по высоте относительно вспышки. Устанавливается на стойку со стандартным креплением (5/8"), вспышка фиксируется в разъеме типа «башмак» поджимным микровинтом.
Софтбокс легко и быстро раскладывается (стенки растянуты на металлических упругих ребрах, рассеиватель крепится на липучку), благодаря чему найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Эффективно используется во всех жанрах (репортаж, портрет, предметная съемка и др.).
Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: большая эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет.
В комплекте
- софтбокс
- внешний рассеиватель
- внутренний рассеиватель
- L-образный кронштейн
- сумка