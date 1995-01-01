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Зажим Falcon Eyes CL-CLIP c переходником 5/8"

  • CL-CLIP c переходником 5/8"
  • CL-CLIP c переходником 5/8"
  • CL-CLIP c переходником 5/8"
Код товара:УТ-00061550
Артикул:14559

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зажим-клипса Falcon Eyes CL-CLIP для установки легкого оборудования на плоскую поверхность или трубу толщиной до 45 мм. Зажим можно использовать для быстрой установки на различные перекладины или плоскости осветительного оборудования, также для крепления фона к перекладине и т. д. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Переходник для студийного оборудования 5/8" (16 мм) с винтом 1/4".