Falcon Eyes CL-35AL — зажим для установки студийного оборудования на плоские поверхности толщиной до 35 мм (столешницы, трубы квадратного профиля и так далее). Стандартный несъемный шпигот 5/8" с посадочной резьбой 1/4". Изготовлен из алюминия, вес: 200 г.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.