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Зажим Falcon Eyes CL-35AL, струбцинный, до 35 мм

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Код товара: УТ-00095222 Артикул: 14551 (-) Код товара: УТ-00095222 Артикул: 14551 (-) Тип держателя Струбцина Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Струбцина Описание Falcon Eyes CL-35AL — зажим для установки студийного оборудования на плоские поверхности толщиной до 35 мм (столешницы, трубы квадратного профиля и так далее). Стандартный несъемный шпигот 5/8" с посадочной резьбой 1/4". Изготовлен из алюминия, вес: 200 г. Видео Наш обзор

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